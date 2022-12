Ha avuto il via libera nella notte, sul filo di lana, con 27 voti favorevoli e 18 contrari, il disegno di legge 360 della giunta, la cosiddetta omnibus 2 che stanzia circa 300 milioni per il sostegno e il rilancio dell'economia della Sardegna. Il testo, modificato da una trentina di emendamenti rimasti in piedi dopo la scrematura fatta durante la seduta di cinque ore della terza commissione, è stato approvato poco prima della mezzanotte, in tempo utile per poter spendere le risorse campo.

"Un risultato possibile grazie al senso di responsabilità delle opposizioni", hanno ammesso sia il capogruppo del Psd'Az, Franco Mula, sia l'assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino. Anche perché nella notte più di una volta si è rischiata la mancanza del numero legale su alcune votazioni.

"Grazie al lavoro e alla responsabilità dell'intero Consiglio, siamo riusciti a varare il dl 360 che stanzia 300 milioni di euro per il sostegno e il rilancio dell'economia - ha commentato al termine della seduta il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais - è stata una lotta contro il tempo, solo con il lavoro sinergico di tutti maggioranza e opposizione, siamo arrivati al varo di questa variazione di bilancio. Ringrazio ogni singolo consigliere e le minoranze. Senza la sensibilità dell'intero arco costituzionale consiliare, non saremmo riusciti ad approvare in tempo questo provvedimento".

I provvedimenti approvati stanziano fondi destinati ai settori più in sofferenza. In particolare gli interventi più consistenti riguardano la sanità, circa 100 milioni di cui 46 per la proroga dei contratti Covid, il caro bollette, l'agricoltura, l'artigianato, il lavoro e opere pubbliche.

I DETTAGLI DELLA OMNIBUS 2 - Un'indennità regionale per i malati di fibromialgia, unica in tutta Italia, da 800 euro una tantum, e poi due milioni a favore di strutture residenziali per anziani non autosufficienti e un milione di euro per l'assistenza educativa degli alunni con disabilità. Sono solo alcune delle misure di sostegno nel settore sanitario e sociale passate con l'approvazione degli emendamenti alla Omnibus 2. Ma in generale sono moltissimi gli interventi che hanno trovato finanziamento e integrazioni man mano che la seduta andava avanti, tanto che al momento lo schema finale con tutti i capitoli e le destinazioni di spesa sono in fase di definizione da parte degli uffici dell'assessorato della Programmazione.

Così, scorrendo le singole misure approvate, si trovano i 37 milioni per gli enti locali, erano inizialmente 32 ma sono stati incrementati di altri 5, e i 46 per i contratti Covid. I fondi che hanno avuto il via libera in molti casi sono destinati, oltre che per il 2022, ai due anni successivi, ma in questo caso non potranno essere erogati prima dell'approvazione della manovra Finanziaria. Tra le misure per l'agricoltura ci sono 8,2 milioni all'Agenzia Laore per azioni di lotta integrata contro le infestazioni da cavallette e 5 milioni a ristoro delle aziende colpite dalla peste suina africana.

E poi ancora il lavoro con 2 milioni nel 2022, e 5 milioni per gli anni 2023 e 2024 allo scopo di potenziare i servizi e le politiche attive oltre ad un paio di milioni per i cantieri verdi. La Protezione civile e l'Ambiente vedono stanziamenti importanti con 70 milioni per misure territoriali di protezione civile nei Comuni e 11 milioni di euro a favore degli enti locali per interventi strutturali e la riduzione del rischio nelle zone colpite dagli incendi.

E ancora 2 milioni di euro a favore dei consorzi di bonifica per le spese di gestione e manutenzione della rete scolante a servizio delle produzioni agricole e un milione di euro per l'assistenza educativa degli alunni con disabilità, oltre a 4 milioni di euro per la corresponsione delle indennità accessorie al personale precario della sanità impegnato nell'emergenza Covid 19.

Ci sono anche 1,7 milioni a coperture di cerimonie nuziali ed unioni civili, ma è nella cultura e sport che spuntano alcuni interventi mirati e particolari. È il caso di 4,6 milioni a favore dell'Aci per un generico evento mondiale, così come i 200mila euro per il centro ippico Alabirdi, sempre per l'organizzazione di un evento mondiale, e 100mila euro alla Diocesi di Lanusei per organizzazione eventi e un plafond generale di 1,4 milioni ad associazioni sportive per l'organizzazione di eventi.