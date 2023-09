Omissione di soccorso e fuga dopo un incidente. Nei guai un agricoltore

Baressa

L’uomo, 55 anni, è stato denunciato dai carabinieri

Un agricoltore di Baressa è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni stradali: è accusato di essere fuggito dopo un incidente.

I fatti risalgono allo scorso 19 settembre. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo, 55 anni, stava percorrendo la Provinciale 46 tra Ussaramanna-Villamar quando, all’altezza del chilometro 9, aveva perso il controllo della sua Saab, finendo su un’altra autovettura che viaggiava in direzione opposta.

I militari gli contestano di essersi allontanato dal luogo dell’incidente, abbandonato poi la Saab danneggiata in campagna, per proseguire a piedi.

Per l’agricoltore di Baressa è scattata anche una sanzione amministrativa per velocità non adeguata al tratto di strada percorso.

Venerdì, 29 settembre 2023