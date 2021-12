La variante Omicron dilaga e una nuova stretta è in arrivo dal governo. Non si sa se già prima di Natale, o subito dopo, mentre alcuni virologi, primo fra tutti Fabrizio Pregliasco, invoca nuovi lockdown prima che sia troppo tardi. Per fare il punto della situazione e decidere il da farsi anche sulla base dei nuovi dati settimanali, il premier Mario Draghi ha convocato una cabina di regia a Palazzo Chigi, la presiederà lui stesso per fare il punto con gli scienziati e capire quale sia la strada migliore da seguire. omicron si sta diffondendo rapidamente anche nei Paesi con alti livelli di immunità della popolazione, molto più di Delta, ma non è chiaro se sia dovuto alla capacità del virus di eludere l’immunità, alla sua maggiore trasmissibilità o a una somma di questi due elementi.

L’Organizzazione mondiale della sanità lancia l’allarme in un ultimo aggiornamento tecnico sulla pandemia: la variante, si specifica, è ormai presente in 89 Paesi e il numero dei casi raddoppia in appena un giorno e mezzo, 3 al massimo. “Dato il numero di casi in rapido aumento, è possibile che molti sistemi sanitari vengano rapidamente sopraffatti”, sottolinea l’Oms. E, nonostante l’Italia sia decisamente messa meglio rispetto ad altri paesi europei, è probabile che il governo voglia prevenire un peggioramento con nuove restrizioni, che saranno discusse giovedì prossimo, giorno dell’antivigilia di Natale.

Favorevole a misure drastiche il virologo Fabrizio Pregliasco che invoca un nuovo lockdown: “Dobbiamo trovare dei modi per mitigare e diluire l’impatto sulla curva dei casi e assorbire al meglio le conseguenze, per questo tutti gli interventi possono aiutare e anche un lockdown ci permetterebbe di gestire meglio l’impatto. Capisco che non è facile ma dobbiamo essere flessibili”, dice, evidenziando un peoccupante aumento di ricoveri nei bambini sotto i 3 anni.

“La presenza della variante Omicron era largamente attesa, in linea con quanto osservato anche negli altri paesi, ed è probabile un aumento dei casi nei prossimi giorni”, dice poco ottimisticamente il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro.

