Omicron dilaga in tutto il mondo: “500 euro a chi fa la dose booster”

Impennata di decessi in Germania, Francia stabilmente sui 200mila contagi, Gran Bretagna sui 180mila

L'Austria discute un premio di 500 euro, in forma di bonus spesa, per chi riceve la dose booster anti Covid.

Si tratta di una proposta dei socialdemocratici e il governo di Oevp e Verdi si dice pronto a parlarne.

Il cancelliere Karl Nehammer parla di un "segnale positivo".

Secondo il ministero alla Salute, "è importante trasmettere il messaggio agli indecisi che il vaccino non protegge solo loro ma anche chi gli sta vicino".

"Ogni contributo per aumentare il tasso di vaccinazione è utile", aggiunge il ministero.

In Austria attualmente è vaccinato il 70,6% della popolazione.

Il bonus potrebbe scattare il primo febbraio con l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale.

Fonte: Ansa

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a