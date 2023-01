L’omicidio appare inspiegabile ai compaesani. Ma in questa comunità tranquilla non si è ancora scoperta la verità sull’omicidio di Marcello Musu, anche lui allevatore di 54 anni, ucciso a febbraio del 2021.

L’autopsia da parte del medico legale Roberto Demontis è prevista per domani mattina, al policlinico di Monserrato. L’esame potrà dare alcune risposte a due quesiti fondamentali: l’orario della morte e le cause.

Il corpo di Graziano Loddo era stato notato ieri a metà mattina da un passante davanti al cancello del suo podere, dove si recava ogni giorno per mungere le pecore e accudire il suo bestiame. Immediato l’allarme e l’arrivo dei medici del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare la morte, avvenuta per causa violenta.

I carabinieri della compagnia di Tonara e del comando provinciale di Nuoro sono al lavoro per cercare di capire se l’assassino (o gli assassini) sia scappato a bordo dell’auto della vittima, portando via anche il suo cellulare.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail