Omicidio di Zdenka, il perito: "Uccisa con una violenza inaudita"

La testimonianza del medico legale Lorenzoni nel processo contro l'imputato del femminicidio: "la lama del coltello piegata dalla forza del colpo inferto alla povera ragazza della Repubblica Ceca"

Nelle prossime udienze saranno ascoltati altri testi dell'accusa (sono in tutto una cinquantina) e fra questi le due neuropsichiatre che si sono prese cura delle figlie minori della vittima subito dopo la tragedia. Proprio le bambine, insieme con la famiglia di Zdenka, si sono costituite parti civili e sono rappresentate dagli avvocati Pietro Diaz e Teresa Pes. Davanti al tribunale si è tenuto un sit-in silenzioso promosso dalle associazioni femminili del Nord Sardegna che hanno esibito il cartello «Giustizia per Zdenka». (ANSA).

SASSARI. Colpita con una violenza tale da piegare la lama del coltello, e poi morta lentamente di asfissia in seguito a collasso polmonare, soffocata dal suo stesso sangue. Nella deposizione del medico legale Salvatore Lorenzoni è ricostruita l'agonia di Zdenka Krejcikova, la 40enne della Repubblica Ceca uccisa a Sorso il 15 febbraio scorso, davanti alle sue figlie, dal compagno Francesco Baingio Douglas Fadda, il 45enne sassarese alla sbarra per quel feroce femminicidio.

Fonte: La Nuova Sardegna

