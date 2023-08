Omicidio del Poetto, in cella anche il fratello di Alessio Desogus: ha partecipato alla rissa

È stato arrestato, e rinchiuso nel carcere di Uta, Sergio Paolo Desogus, 26 anni, fratello di Alessio, il 21enne che ha accoltellato a morte al Poetto di Quartu il 35enne capoterrese Luca Mameli. Sono stati i poliziotti a portarlo in carcere per aver violato gli obblighi inerenti la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento di sospensione del beneficio della misura alternativa alla detenzione, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, è stato eseguito dalla Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari, unitamente al personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Quartu Sant’Elena.

Sergio Paolo Desogus, nei giorni scorsi, aveva violato le prescrizioni imposte, allontanandosi dall’abitazione in orario non consentito, abusando di sostanze alcoliche e dando vita, insieme ad altri ragazzi, ad una violenta lite sul lungomare, sfociata poi con la coltellata mortale inferta a Luca Mameli. Desogus non risulta indagato in merito all’omicidio.