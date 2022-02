La procura chiede il processo per omicidio aggravato e rapina impropria a carico di Claudio Dettori, il 24enne sassarese accusato dell’omicidio di Antonio Fara, barista, trovato morto con il cranio fracassato in casa sua lo scorso aprile. L’udienza preliminare si terrà il 18 marzo. L’omicidio fece molto scalpore a Sassari: la vittima era conosciuta e benvoluta da tutti. A incastrare il presunto assassino, le telecamere di sorveglianza nella zona dell’abitazione: il ragazzo da qualche settimana abitava a casa di Fara e le riprese lo avevano sorpreso entrare e uscire in orari compatibili con il delitto. Era stato arrestato poche ore dopo la scoperta del cadavere in un giardinetto poco distante.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail