Omicidio a Fonni: agguato mortale contro un autotrasportatore

Nuovo omicidio in Sardegna, a Fonni, nel cuore della notte alla periferia del paese.

La vittima è Giovanni Mureddu, lavorava come autotrasportatore. È stato ferito da un primo colpo di pistola mentre parcheggiava l’auto in garage, in via Brigata Sassari, a pochi metri dalla sua abitazione.

Ha lasciato l’auto e ha cercato di fuggire, ma ha fatto solo qualche decina di metri, altri due colpi sono stati fatali.

Dopo l’allarme sul posto sono arrivati negli agenti della squadra mobile di Nuoro e del commissariato di Fonni, che hanno avviato le prime indagini per dare luce sull’omicidio.

Sono già state sentite diverse persone.

Gli investigatori hanno già acquisito le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza.

Venerdì, 8 settembre 2023

