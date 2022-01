Quattro omicidi nel cagliaritano nel 2021. Uno irrisolto, la metà sono femminicidi. I dati nel bilancio del 2021 sulla delittuosità nell’area di Cagliari, presentato dal comandante Cesario Totaro.

Sono stati 29 mila 547 gli interventi effettuati (circa 80 al giorno in media 3 all’ora) di questi quasi 30 mila circa mille sono avvenuti nel corso di liti in famiglia (1 intervento su 30, circa 3 al giorno).

Nel 2021 sono stai denunciati 247 episodi di maltrattamenti in famiglia rispetto ai 261 del 2020. Ciò fa ipotizzare che, sulla particolare fenomenologia omogeneamente diffusa nell’area metropolitana e nella provincia, non abbia inciso significativamente la situazione di convivenza forzata dovuta al lockdown, salvo il sommerso.

Nel 201 l’arma è intervenuta a seguito di 4 omicidi scoprendo per 3 gli autori. Il 50 % degli episodi delittuosi è da inquadrarsi nei femminicidi e in tutti e 4 gli omicidi sono state utilizzate armi bianche.

