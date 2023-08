Ombrelloni in spiaggia dall’alba, per conquistare un posto. Lamentele a S’Arena Scoada

San Vero Milis

Diverse segnalazioni su una contestata abitudine

Una ventina di ombrelloni aperti senza però che ci fosse anima viva nelle vicinanze. È accaduto ieri mattina a S’Arena Scoada, come raccontano due lettori. Una situazione che fa tornare alla mente la vecchia usanza degli ombrelloni “salvaposto”, spesso punita dai controlli della Capitaneria di porto.

“Ogni anno è difficile trovare posto in spiaggia”, lamenta uno degli autori della segnalazione, “turisti e locali usano le spiagge del litorale come proprietà privata, occupando notte e giorno l’arenile con gli ombrelloni, perennemente aperti e senza custodia. Ho contattato l’ufficio della polizia locale, mi è stato detto che conoscevano già il problema, ma non potevano intervenire perché si trovavano in numero ridotto di unità operative. Solo alle 11 circa si è vista una pattuglia della municipale che si è inutilmente affacciata, considerando che il reato non si poteva più rilevare, in quanto i signori avevano preso posto sotto i proprii ombrelloni, comodi e felici di averla fatta ancora una volta franca, in barba alle leggi e divieti vigenti”.

“Le foto sono state fatte alle 8.59, ma io ero in spiaggia già dalle 8.30 circa e gli ombrelloni aperti senza padrone erano circa 20. Sono andato via alle 14.50 e già alcuni ombrelloni erano stati chiusi e legati con il loro fermo in velcro. E altri li stavano man mano chiudendo, sicuramente per andare a pranzo”.

“L’arenile è occupato tutto il giorno da ombrelloni vuoti piazzati dalle 6 del mattino”, si legge in un’altra segnalazione. “È diventato impossibile scendere in spiaggia a S’Arena Scoada”.