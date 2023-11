Ombrelloni abusivi e dj set senza permesso, stangata del Comune di Cagliari a "Luchia": un mese senza tavolini

Tavolini e ombrelloni abusivi. E anche la musica del dj senza autorizzazione. Stangata al locale Luchia di viale Buoncammino che dovrà stare senza tavolini e servizio all’aperto dal primo dicembre al 2 gennaio 2024. Il blitz della polizia municipale risale al 20 ottobre scorso. Verso le ore 22,20 gli agenti accertano che la ditta Sardonyc, che gestisce il locale “Luchia” di viale Buoncammino, occupava una porzione di suolo pubblico di 114,13 metri quadrati + 16 (ovvero 75,13 mq in eccedenza rispetto ai 39 + 16 autorizzati), con l’utilizzo di tavoli, sedie, sgabelli, ombrelloni, fioriere e di parte di marciapiede nell’area retrostante il chiosco dove erano accatastate pedane, freezer a pozzetto, fusti di birra “creando peraltro pericolo ed intralcio per la sicurezza e la circolazione dei pedoni in violazione del Codice della Strada”.

Inoltre, si legge nel provvedimento degli uffici comunali, la società permetteva l’installazione e l’utilizzo, “in assenza di valido titolo abilitativo”, di un impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora gestito da un dj.

Gli uffici hanno così rilevato il mancato rispetto delle prescrizioni della concessione di suolo pubblico e gli spettacoli non autorizzati e hanno fatto così scattare la sanzione: niente servizio nei tavolini all’aperto dal primo dicembre 2023 al 2 gennaio 2024.