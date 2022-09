Sassari

Secondo il Sindacato autonomo della polizia penitenziaria, l’uomo in passato aveva tentato il suicidio

Il referto parla di infarto ma il Sindacato autonomo della polizia penitenziaria ha dei dubbi sulle cause della morte di un ergastolano nel carcere sassarese di Bancali. “Il detenuto era stato sorpreso in più occasioni ad inalare in cella il gas della bomboletta che legittimamente i detenuti posseggono per cucinare e riscaldarsi cibi e bevande”, dice Antonio Cannas, delegato nazionale per la Sardegna del Sappe.

”Certo è che l’uomo, che pure aveva qualche problema di natura psichiatrica ed aveva già tentato il suicidio, è morto, e questo è un fatto triste e grave”, aggiunge Cannas. ”Sconforta che le autorità penitenziarie ministeriali e regionali, pur in presenza di inquietanti eventi critici, non assumano adeguati ed urgenti provvedimenti”.

In una nota, il sindacato ricorda fra l’altro che ”da alcuni giorni, in un carcere come Bancali nel quale non ci sono né un direttore né un comandante di reparto titolari continuano ad accadere gravi eventi critici”.

Prendendo spunto dal tragico episodio di Sassari, il segretario generale del Sappe, Donato Capece, ha detto: “È ora che al posto delle pericolosissime bombolette a gas, a volte trasformate anche in bombe contro il personale, si dotino le carceri di piastre elettriche per riscaldare il cibo dei detenuti. La via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere”.

Ma il Sappe sottolinea anche le criticità operative del personale di polizia nei casi di alta concentrazione di detenuti psichiatrici, come a Bancali: “La recrudescenza degli eventi critici in carcere si è concretizzata quando sempre più carceri hanno introdotto la vigilanza dinamica ed il regime penitenziario aperto”, dice Capece, “ossia con i detenuti più ore al giorno liberi di girare per le sezioni detentive, con controlli sporadici ed occasionali della polizia penitenziaria”.

”Gli agenti sono stremati dai logoranti ritmi di lavoro a causa delle violente e continue aggressioni”, scrive il sindacato. “Ed è grave che, pur essendo a conoscenza delle problematiche connesse alla folta presenza di detenuti psichiatrici, le autorità competenti non siano ancora state in grado di trovare una soluzione. Se il capo del Dap, Carlo Renoldi, non è in grado di trovare soluzioni alla gravissima situazione delle carceri sarde ed italiane ed alla tutela degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria deve avere la dignità di dimettersi”.

Martedì 6 settembre 2022