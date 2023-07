Omaggio a Marcel Marceau per il festival Percorsi Teatrali - Notizie

La magia del teatro illumina il Montiferru, in Sardegna con la 15/a edizione del festival "Percorsi Teatrali organizzato dal Teatro del Segno a Santu Lussurgiu: dal 28 luglio al 6 agosto, un ricco programma tra spettacoli e incontri, film e laboratori.

"Il Festival quest'anno è dedicato al grande mimo francese Marcel Marceau, un artista straordinario a cui sono state consegnate le chiavi della città - racconta il direttore artistico Stefano Ledda - lo ricordiamo nel centenario della nascita, e a quindici anni dalla sua scomparsa, con lo spettacolo "L'incantatore di folle" dell'iraniano Saeed Fekri, che si ispira al lavoro di Marceau, oltre che di Chaplin e Totò".

Si parte venerdì 28 luglio alle 20 con le "Filastrocche N'Roll" di Renzo Cugis e Gianfranco Liori, l'indomani, sabato 29 appuntamento con "Incantesimi" di e con Salvatore Della Villa, dalle "Fiabe Italiane" raccolte da Italo Calvino.

"L'omaggio a Italo Calvino per i cento anni dalla nascita è uno dei fil rouge dei "Percorsi Teatrali" 2023, con le letture di "Una Favola al Giorno" tutte le mattine dal 1 al 5 agosto sul prato della Biblioteca", spiega Ledda. E ancora un duplice appuntamento il 31 alle 18.30 con "Terra Madre" e i burattini animati da Paolo Cattaneo e alle 21.30 con la proiezione di "Bentu" di Salvatore Mereu.

L'1 agosto alle 21.30 "L'incantatore di folle" di e con Saeed Fekri, il 2 un ritratto d'artista con "Io, Andersen" di e con Marco Nateri, in scena con Anna Paola Marturano, il 3 "Why Clitemnestra Why?" con Miana Merisi diretta da Maria Assunta Calvisi, da "Fuochi" di Marguerite Yourcenar, il 4 "Centodiciotto" di e con Alessandro Congeddu e infine il 6 agosto, sempre alle 21.30 "Io provo a volare" di e con Gianfranco Berardi, Premio Ubu 2019, che firma insieme a Gabriella Casolari drammaturgia e regia di questo insolito "Omaggio a Domenico Modugno".

Le leggende dell'Isola tra le righe di "Janas, Cogas, Mommotti ed altri esseri fantastici della Sardegna" di Teresa Porcella e Ignazio Fulghesu, il 4 alle 19. E si rinnova l'appuntamento con Teatro da Balcone, il 2 e il 6 agosto, con le performance che "abitano" le case, ma anche i giardini, le vie e le piazze del centro storico.



