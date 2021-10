Oristano

La disavventura dopo la tragedia di Serramanna

I posti a sedere sul treno delle 14.30 Cagliari-Porto Torres erano tutti occupati e alcuni passeggeri sono stati costretti a viaggiare in piedi. Questo a causa dei forti ritardi che hanno interessato la circolazione a seguito della tragedia di Serramanna.

Subito dopo le 13 molti treni, da e per il Cagliari, sono stati soppressi. I convogli hanno ripreso a viaggiare soltanto dopo le 15.

Il personale di Trenitalia ha assicurato ai passeggeri del treno delle 14.30 per Porto Torres che la capienza dei vagoni era sotto l’80%, limite previsto dalle normative nazionali anti-Covid.

“Qualche dubbio sul rispetto della capienza massima in un orario scolastico mi pare legittima”, commenta un viaggiatore diretto a Oristano.

In un primo momento il treno delle 14.30 era stato cancellato. I passeggeri erano stati quindi invitati a salire sul treno delle 15.10 per Decimomannu, dove avrebbero trovato i bus per San Gavino Monreale.

Una volta arrivati a Decimomannu, ecco però il cambio di programma. Niente bus, è invece arrivato il minuetto da Cagliari. Il treno ha proseguito quindi il viaggio verso Porto Torres ed è giunto a Oristano con 66 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto.

“Siamo saliti tutti sul treno”, continua il viaggiatore, “c’erano lavoratori pendolari e tanti studenti. Era normale che accadesse, visti l’orario e i ritardi accumulati. Non so quante persone c’erano sul minuetto, sicuramente alcuni passeggeri hanno viaggiato in piedi. Si sono liberati posti a sedere una volta arrivati a San Gavino”.