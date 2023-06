Oltre settemila piante dal vivaio di Campulongu per far rinascere la pineta di Arborea

Massama

Forestas destinerà numerose essenze mediterranee al Montiferru e al Monte Arci, sfregiati dal fuoco

Tra i settemila e gli ottomila pini domestici sono in produzione nel vivaio di Campulongu, a Massama, per il rimboschimento della pineta di Arborea, danneggiata dal fuoco nel 2019. “Rappresentano la quota a dimora della nostra attuale produzione e saranno impiantati tra il prossimo novembre e marzo 2024”, spiega il direttore del servizio territoriale di Forestas a Oristano, Ugo Tanchis.

“Qualcosa sarà destinata anche alle zone del Montiferru e del Monte Arci”, dice ancora Tanchis, ricordando i dati della produzione vivaistica-forestale della provincia di Oristano nel 2023. “Oltre 100.000 piante in totale. Diverse centinaia tra timo, ginestra, perastro, pittosporo, oleandro, lavanda, carrubo, cisto e cappero. E migliaia di piante di corbezzolo, elicriso, eucalipto, alloro, mirto, olivastro, fillirea, pini vari, lentisco, sughera e rosmarino”.

Tra gli altri utilizzi della produzione, come da regolamento, ci sono “la vendita onerosa e la cessione a titolo gratuito, che riguarda Comuni, forze dell’ordine e associazioni”, ha precisato Ugo Tanchis. “Nei limiti di 200 piantine e 20 piante in vaso. La terza opzione è il prestito per eventi particolari: il prossimo sarà la festa dei carabinieri in piazza Cattedrale a Oristano”.

Il vivaio di Campulongu impiega 24 lavoratori. L’azienda si estende per 113 ettari: 20 di triticale, per il sostentamento della fauna selvatica di tutta la Sardegna, 15 di erba medica e altre 15 di foraggio e granella di triticale. Circa una decina di ettari sono occupati dal vivaio e 10/12 ettari da Eucaliptus per frangivento.

Nei giorni scorsi sono stati diffusi i dati complessivi della produzione vivaistica-forestale in tutta la Sardegna. Nel 2023 oltre 450.000 semi sono stati trasformati in nuove piantine. I semi sono stati piantati, hanno germogliato e si sono sviluppati in piccoli alberelli pronti per la messa a dimora o per l’ulteriore accrescimento in vivaio. Nel vivaio produttivo di Campulongu, il cui responsabile è Maurizio Frongia, cresce un quarto di tutta la produzione isolana.

“Tutto è avvenuto secondo i tempi della natura: la produzione dei semi negli alberi, la caduta e la successiva raccolta dal terreno, il germoglio (semenzale) che sbuca nelle vaschette di germinazione, poi rinvasato nelle fitocelle (sacchetti di nylon in cui le piante vengono coltivate per rendere più economico l’acquisto, il trasporto e l’impianto di piante giovani pronte da trapiantare in vaso o piena terra)”, si legge nel sito di Sardegna Foreste. “Tra autunno e primavera – stagioni di semina che variano da specie a specie – ogni anno la produzione dell’Agenzia Forestas si attesta intorno a questi numeri imponenti, che sommati alle giacenze stagionali portano la consistenza totale su base regionale ad oltre un milione di piante, di varie specie e dimensioni”.