Durante la mattinata, i giovani studenti hanno raccolto dal litorale più di duecento chili di spazzatura, tra micro e macro rifiuti e hanno potuto apprendere dai biologi dell’Istituto IAS-CNR di Oristano afferente al CReS, nodo della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, numerose nozioni sulle attività portate avanti a favore dell’ambiente e sulle cause e le conseguenze del marine litter: l’eccessiva presenza di rifiuti abbandonati nel terreno, soprattutto plastiche, si riversa in mare, causando gravi danni all’intero ecosistema.

Pulizia delle spiagge e una lezione sull’inquinamento dei mari. Questa mattina più di cinquanta studenti del Liceo Classico De Castro di Oristano, insieme agli studenti della delegazione portoghese e lituana del Progetto Erasmus + ‘SOS. Save Our Seas’, hanno partecipato a una giornata ecologica organizzata in collaborazione con l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre.

