Oltre al campo da calcio con l’erba sintetica, Laconi vuole un parco acquatico

Laconi

Due importanti progetti nell’area sportiva, attesa per i finanziamenti

Nuova vita per l’area sportiva di Laconi, che avrà anche un piccolo parco giochi acquatico destinato specialmente a bambini e ragazzi.

Sono due i progetti portati avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Argiolas. Innanzi tutto l’attesa riqualificazione del campo da calcio. Il Comune ha ricevuto un primo finanziamento di 300.000 euro dalla Regione. Per i lavori previsti ne servirebbero altri 300.000.

“Abbiamo chiesto un secondo finanziamento regionale e abbiamo partecipato anche al bando ministeriale Sport e Periferie”, dice il sindaco Argiolas. “Siamo in attesa di sapere se arriveranno subito tutte le risorse necessarie, così da procedere con un unico affidamento. Altrimenti partiremo con il primo dei due lotti”.

Sul campo di Laconi verrà posato un terreno sintetico di ultima generazione, ma si pensa anche all’efficienza energetica (per impianto di illuminazione e produzione di acqua calda) e – se il denaro dovesse essere sufficiente – anche alla copertura della gradinata.

E poi c’è l’idea del parco giochi acquatico. “Siamo in attesa di 300.000 finanziati con il Pnrr”, ha proseguito il sindaco. “Ci sarà una vasca con l’acqua non troppo alta e sarà possibile realizzare un chiosco, così da dare un’opportunità di lavoro nel nostro paese”.

Il progetto prevede la realizzazione di una vasca lunga 25 metri e larga 10, in grado di ospitare giochi acquatici per garantire il divertimento dei più piccoli, ma non solo.

Martedì, 17 ottobre 2023