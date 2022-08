Oltre 6kg di sabbia di Cabras in valigia, multa da 1000 euro - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 24 AGO - Oltre sei chili di sabbia rubata dalle spiagge di Cabras sono state recuperate qualche giorno fa nelle valige di due turisti della Repubblica Ceca che sono stati fermati in partenza dall'aeroporto di Cagliari-Elmas. Ne dà notizia l'associazione Sardegna Rubata e Depredata sulla sua pagine Facebook nella quale allega le foto del sequestro effettuato dagli agenti della security dello scalo.

"Per fortuna tornerà presto nel luogo a cui appartiene - spiega l'associazione nel post - ai ladri invece (che speriamo di non vedere mai più da queste parti) auguriamo di continuare a piangere a lungo e con dolore come quando hanno appreso che l'importo della sanzione era di 1000 euro". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna