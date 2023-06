Oltre 5mila denunce per malattie professionali nell'Isola - Sardegna

Cresce in totale in Italia il numero delle denunce di malattie professionali, e la Sardegna segue a ruota. Dai dati diffusi oggi a Cagliari durante la tappa del tour dell'Inail sulla prevenzione, aggiornati a ottobre 2022, sono in totale 60.774 in Italia nel 2022 le denunce, in aumento rispetto all'anno precedente, quando erano state 55.202. Il crollo è avvenuto negli anni del Covid, con un totale di 44.948 denunce nel 2021. Nella differenza di genere sono più gli uomini a denunciare malattie professionali: le donne sono il 26% cioè 15.915.

In Sardegna la cifra delle denunce nel 2022 è arrivata a 5.110, dopo alcuni anni - a partire dal 2017 e fino al 2021 - in cui la soglia delle cinquemila non era mai stata superata. A guardare i dati della tipologia di malattie denunciate, in Italia come in Sardegna, al primo posto ci sono le malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, ma se la cifra totale nazionale rappresenta il 66,9% delle malattie professionali denunciate, in Sardegna si sale al 73,6%.

A seguire nella classifica ci sono le malattie del sistema nervoso, anche qui la Sardegna hai il dato negativo rispetto alla media italiana con il 12,3% delle denunce, mentre il dato nazionale resta all'11,8%. Al terzo posto le malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (7,7% Italia, 4,9% Sardegna).

Tra i principali settori di attività economica dove si riscontra il maggior numero di denunce, al primo posto c'è quello degli artigiani e operai specializzati degli addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili con il 19,1% di denunce, poi gli allevatori e agricoltori con il 10,7% e i conduttori di veicoli a motore e a trazione animale con l'8,5%.





Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna