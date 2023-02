Oltre 500 bambini per l’atteso ritorno della Sartill’e canna a Oristano

Oristano

Una bella festa nel quartiere di Su Brugu

Oltre 500 bambini sono stati protagonisti questo pomeriggio nel quartiere di Su Brugu, del ritorno della Sartill’e canna. Per loro l’associazione per la tutela e l’incremento dei cavallini di canna e i volontari della parrocchia di Sant’Efisio hanno preparato – come da tradizione – una festa bellissima.

Al galoppo dei destrieri di canna, realizzati nelle ultime settimane dalle infaticabili mani dei volontari, hanno tentato la fortuna, cercando di infilzare la stella appesa a un filo.

Non tutti sono andati a segno, ma tutti sono stati bravissimi perché hanno regalato grande allegria, dopo due anni difficili.

Perfettamente calati nel loro importante ruolo su componidoreddu Luca Flore, sostenuto da su segundu Manuel Caria e su terzu Gabriele Pinna.

Centotre le stelle infilzate: ha centrato il bersaglio su componidoreddu e a seguire Sasha, Emma, Samuele, Elga, Gabriele, Riccardo, Enea, Virginia, Lorenzo, Pietro, Leonardo, Lucia, Simone, Riccardo, Gabriele, Brando, Daniel, Federico, Viola, Daniele, Leonardo, Aurora Louise, Sophie, Benedetta, Alessio, Sofia, Antonella, Caterina, Dalila, Tommaso, Riccardo, Alessandro, Brian, Asia, Andrea, Manuel, Sara, Gioele, Luca, Edoardo, Matteo, Giuseppe, Liam, Diego, Aurora, Antonio, Rebecca, Ginevra, Luca, Andrea, Tommaso, Nicolò, Emma, Grazia, Gabriele, Diego, Sofia, Gabriele, Lorenzo, Diego, Giorgia, Greta, Elavia, Ester, Elena, Anna, Alessandro, Arianna, Federico, Emma, Tommaso, Amelia, Matteo, Nicolò, Jaime, Manuel, Federico, Letizia, Matteo, Lucrezia, Marco, Federico, Mario, Francesca, Pietro, Antonio, Stella, Eleonora, Anna, Gioele, Nora, Gioia, Francesco, Amelia, Tiago, Aurora, Celeste, Dario, Nicolò, Gioia, Gabriele, Carlotta.

Guarda la gallery di foto su OristanoNoi.

Domenica, 12 febbraio 2023