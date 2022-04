San Nicolò d’Arcidano

La manifestazione è stata organizzata dalla Ssd Arcidano

La prima edizione dell’Arcidano Easter Cup, andata in scena a San Nicolò d’Arcidano dal 14 al 16 aprile, ha visto la partecipazione di oltre 400 piccoli calciatori che si sono sfidati in campo nelle categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. Tra il pubblico sono state registrate in totale circa 1.500 presenze.

La manifestazione è stata organizzata dalla Ssd Arcidano, pronta ora per un altro torneo, stavolta internazionale, in programma dal 21 al 26 giugno, riservato alle categorie dai Piccoli Amici agli Allievi.

A vincere la Easter Cup tra i Pulcini è stato il Cagliari Calcio. I rossoblù hanno superato in finale i pari età della Polisportiva Isili. Nessun vincitore, ma tanti applausi invece per Esordienti, Pulcini e Primi Calci. Tra il pubblico c’era anche l’ex calciatore del Cagliari Robert Acquafresca, che ha avuto modo di vedere da vicino il figlio impegnato in campo.

Oltre ai padroni di casa dell’Ssd Arcidano, al Cagliari Calcio e alla Polisportiva Isili, hanno partecipato alla manifestazione Terralba Francesco Bellu, Guspini Calcio, Usd Gonnosfanadiga, Ac Ales e Oratorio Terralba.

Per quanto riguarda il torneo internazionale in calendario a giugno, si sa già che ci sarà almeno una formazione estera. Sono attesi ad Arcidano tra i 600 e gli 800 atleti.