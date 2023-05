Oltre 40 titoli al Figari international short film festival - Sardegna

(ANSA) - GOLFO ARANCI, 26 MAG - Sono partiti della Sardegna e sono volati fino a Cannes dove, in occasione del Festival, hanno annunciato il programma del Figari international Short Film Fest 2023: Matteo Pianezzi, direttore artistico, Francesca Vargiu e Mauro Addis, organizzatori dell'evento, hanno presentato quella che sarà la tredicesima edizione del Festival dedicato ai professionisti dell'industria cinematografica breve. Ospitato a Golfo Aranci, il Figari andrà in scena dal 26 giugno all'1 luglio.

Oltre quaranta i titoli in gara, selezionati fra gli oltre 1.500 arrivati da tutto il mondo, e divisi in cinque sezioni principali: nazionale, internazionale, animazione, regionale, scarpette rosse. Verranno valutati, come ogni anno, da una giuria composta da importanti nomi del panorama cinematografico italiano e straniero.

In questa edizione 2023 ci sarà anche un progetto speciale, "Looking 4", in cui quattro registi avranno la possibilità di presentare i propri cortometraggi in fase di sviluppo ad un parterre di produttori nazionali, con la speranza di vedere un domani i propri film prodotti da una delle società coinvolte.

Fra i riconoscimenti più ambiti di quest'anno il Premio Rai Cinema e il Premio France Tv, che consentirà a due corti di essere acquistati e poi trasmessi dalle due emittenti. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna