Santadi

Dopo una verifica dei carabinieri segnalazione anche all’Inps



Oltre 31 mila euro in 9 mesi. È quanto ha percepito di reddito di cittadinanza una coppia di Santadi che aveva dichiarato lo stato di disoccupazione.

L’uomo, però, hanno accertato i carabinieri della stazione del paese, unitamente a personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri di Cagliari, nello stesso periodo – da aprile a dicembre del 2019 – aveva percepito un introito economico non dichiarato per aver lavorato in un’azienda agricola di Villaperuccio.

La donna, casalinga di 45 anni, e il compagno convivente di 50 anni sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per indebita percezione del reddito di cittadinanza in concorso.

I carabinieri hanno informato della situazione anomala l’Istituto previdenziale.

Giovedì, 3 febbraio 2022