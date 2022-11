Oltre 2500 partecipanti alla corsa Cagliari Respira - Sardegna

Oltre duemilacinquecento atleti e appassionati al via domenica a Cagliari per la quattordicesima edizione di "Pan Cagliari Respira". Il clou sará la mezza maratona da 21 chilometri. Ma è solo una parte della due giorni: sabato alle 15 sì comincia con la KidsRun dedicata ai bambini, per poi proseguire il giorno successivo con la KARALIStaffetta e la SEIkilometri. Spazio anche alla parte scientifica con il Convegno "Sport e Salute" in programma sabato 3 dicembre a partire dalle 10 al Padiglione I della Fiera. Sarà l'occasione per mettere a confronto i principali esperti in materia di allergologia, pneumologia e medicina dello sport.

Per la gara vera e propria il campione uscente Khalid Jbari, vincitore della scorsa edizione, dovrà guardarsi le spalle da Salvatore Gambino. Parteciperà anche un veterano della manifestazione: Said Boudalia, presente per l'ottava volta alla mezza maratona. In campo femminile prevedibile il testa a testa tra Claudia Pinna e Alice Capone.

"Non posso che sottolineare l'importante valenza - ha detto l'assessora allo sport Fioremma Landucci - che manifestazioni di questo tipo hanno sia dal punto di vista sportivo che da quello sociale e sanitario". Messaggio ribadito dagli organizzatori. "Con la nostra manifestazione - ha detto Paolo Serra, ASD Cagliari Marathon Club - vogliamo lanciare un messaggio salutistico: fare sport risulta essere una condizione che porta al benessere. E per questo possiamo concepire l'attività sportiva come un vero e proprio strumento terapeutico, riabilitativo ma soprattutto preventivo".

Confermato il percorso dell'ultima edizione con alcune limitazioni alla circolazione dei veicoli negli orari del passaggio della corsa. Partenza da viale Diaz (Piazzale Marco Polo) poi via Roma, Largo Carlo Felice, Corso, viale Trieste e quindi ritorno verso viale Diaz. E ancora Poetto e parco di Molentargius, Su Siccu e traguardo alla Fiera.



Fonte: Ansa Sardegna