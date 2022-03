Le operazioni per la ricerca di armi sono terminate con esito negativo mentre sono proseguite quelle in flagranza di reato finalizzate alla ricerca di stupefacenti.

E’ stato pertanto predisposto un servizio mirato in particolare alla ricerca di armi, che si riteneva l’uomo tenesse occultate presso la sua abitazione, ma senza aver riscontro in merito.

In agro di Masullas, all’interno di un ovile, il personale della Squadra Mobile, coadiuvato dagli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna e dalle unità cinofile antiesplosivoe antidroga della Questura, ha rinvenuto, a seguito di accurata perquisizione, oltre 250 chilogrammi di marijuana già sbocciolata e contenuta all’interno di due cisterne di circa 2000 litri ciascuna, interrate in prossimità dell’ovile.

La Polizia Oristano, al termine di una brillante e rapida attività di indagine, ha tratto in arresto un uomo di 56 anni, originario di Fonni ma da tempo residente nell’Oristanese, in quanto responsabile della detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitivo di sostanze stupefacenti.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail