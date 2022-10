L’EuroBirdwatching è un evento organizzato da BirdLife International e dalle sue organizzazioni partner per dare l’opportunità a chi lo desidera di osservare l’affascinante spettacolo della migrazione degli uccelli. La manifestazione si tiene in tutta Europa da più di 20 anni il primo fine settimana di ottobre.

“I nostri volontari muniti di binocoli e cannocchiali, hanno fornito a tutti i partecipanti indicazioni per il riconoscimento delle diverse specie”, conclude Gabriele Pinna, “e soprattutto sulle norme di comportamento da tenere in ambienti naturali delicati per evitare disturbo alla fauna”.

Quest’anno la sezione oristanese della Lega Italiana Protezione Uccelli, ha scelto di raggiungere, quando possibile, le diverse località oggetto di monitoraggio in bicicletta, individuando alternativi percorsi da proporre in futuro.

Luoghi privilegiati per l’osservazione le rive degli stagni, in particolare nelle zone tutelate dalla Convenzione di Ramsar: lo stagno di Mistras, i pauli orientali dello stagno di Cabras, Sa Salina Manna e Sale Porcus, e gli stagni di San Giovanni-Marceddi.

Oltre venti persone, divise in piccoli gruppi, hanno preso parte all’EuroBirdwatching, l’osservazione degli uccelli migratori promossa dalla Lipu di Oristano in occasione della giornata internazionale a loro dedicata.

