Oltre 2 kg di droga in casa, 25enne arrestato a Ussana - Sardegna

Aveva nascosto in casa oltre due chili di droga, 34 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e tutto il materiale per il confezionamento in dosi, come bustine di cellophane e altro. Un disoccupato di 25 anni di Ussana è finito in manette con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

I carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia di Dolianova, con l'ausilio di una pattuglia del Radiomobile, hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione del giovane dopo avere avuto informazioni sullo spaccio in quell'area del paese.

In casa, oltre alla droga e all'altro materiale, i militari hanno rinvenuto anche 1200 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento dell'attività di spaccio. Il 25enne è stato arrestato in flagranza di reato.



Fonte: Ansa Sardegna