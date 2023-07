Oltre 2,5mln arrivi in 6 mesi, Chessa, 'polemiche stanno a zero' - Sardegna

"È proprio così: i numeri diranno la verità. Attualmente, la verità è quella fornita dai dati ufficiali degli arrivi nei porti e negli aeroporti sardi, che dimostrano come, nel raffronto tra i primi sei mesi, gli arrivi di quest'anno hanno superato sia quelli del 2022 che quelli del 2019, che già fu considerato un anno record". Non si esaurisce il botta e risposta scatenato sulla stampa dall'assessore del Turismo Gianni Chessa con gli albergatori - accusati di tenere i prezzi troppo alti - sui numeri dei flussi turistici di giugno e luglio e sull'andamento della stagione cominciata con un po' di ritardo.

Chessa ha diffuso i dati degli arrivi in Sardegna fino al 30 giugno 2023: in totale sono stati 2.568.741; nel 2022, 2.284.132; nel 2019, 2.442.248. Nel dettaglio: nei porti, 671.477 (2023); 569.224 (2022); 616.911 (2019); negli aeroporti, 1.897.264 (2023); 1.714.908 (2022); 1.825.537 (2019).

"Le polemiche tra le strutture alberghiere e il settore extralberghiero sono inutili e strumentali - ha chiarito l'assessore smorzando la linea -. Si tratta di settori certamente differenti nell'offerta, ma assolutamente complementari, così da poter offrire un'alternativa completa rispetto agli interessi del turista".

Poi la risposta alle richieste di una programmazione anticipata e condivisa tra tutti gli attori del sistema turistico sardo: "Qualsiasi accusa alla Regione di mancata programmazione e promozione dell'Isola è ingiusta e non veritiera - ha puntualizzato -. Da tempo come assessorato del Turismo stiamo proponendo una Destinazione Sardegna ricca di alternative. Un prodotto turistico che possa andare oltre il tradizionale, consolidato e vincente turismo balneare, con l'obiettivo di destagionalizzare".

Chessa ricorda gli investimenti voluti in particolare per il turismo sportivo, per quello lento e quello culturale, "puntando su storia, identità, tradizioni ed enogastronomia della nostra Sardegna. Un'offerta completa che possa consolidarsi nei mercati nazionali e internazionali, non solo nei mesi estivi", ha concluso.

Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna