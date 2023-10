Ollastra: una giornata tra verde ed aria buona con la passeggiata al colle San Martino

Ollastra

Un percorso di 6 chilometri prima della messa celebrata dai due nuovi parroci e del pranzo

Torna anche quest’anno a Ollastra uno degli appuntamenti più attesi: la passeggiata ecologica al colle San Martino, che coinvolgerà tutta la comunità in una giornata all’insegna della convivialità e dell’amore per la natura.

L’appuntamento è per domenica 15 ottobre: dopo il ritrovo in piazza Brigata Sassari si partirà a piedi per raggiungere il boschetto del colle, che nonostante l’altezza modesta è affettuosamente chiamato dagli ollastrini Su Monti.

Chi fosse impossibilitato a percorrere i circa 6 chilometri immersi nelle campagne, può usufruire del servizio navetta a cura di Ollastra Soccorso. Durante il percorso l’associazione Il Quadrifoglio offrirà una bella colazione in compagnia.

Arrivati al boschetto, è prevista una messa celebrata dai due nuovi parroci del paese, don Enrico Porcedda e don Daniele Quartu, con i canti del coro parrocchiale.

Seguirà alle 13 il pranzo al sacco: due panini con pancetta e salsiccia arrosto, una bibita, il caffè, il dolce e un bicchierino dell’immancabile mirto ollastrino, tutto per 5 euro.

Organizzano il Comune di Ollastra e la Pro loco, assieme a Il Quadrifoglio, Ollastra Soccorso, la parrocchia e la Compagnia barracellare.

È possibile iscriversi alla passeggiata ed eventualmente prenotare il proprio posto sulla navetta fino al 14 ottobre alle 13, presso il market Fratelli Flore o la tabaccheria “Che Gioia”.

Mercoledì, 11 ottobre 2023