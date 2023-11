Olio PUDDU: i risultati degli esami chimici confermano la sua straordinaria qualità e benefici per la salute.

L’olio PUDDU, un olio extravergine d’oliva di alta qualità, ha recentemente ottenuto eccellenti risultati dagli esami chimici. Una certificazione rilasciata ha confermato un valore di acidi grassi pari a 0,23, indicando una bassa acidità e un’ottima conservabilità dell’olio. Ma la vera sorpresa è il valore straordinario appartenente alla categoria dei polifenoli, che ha raggiunto un impressionante risultato, che indica una concentrazione elevata di antiossidanti, rendendo l’olio PUDDU non solo delizioso, ma anche un alleato della salute.

Benefici dei polifenoli:

I polifenoli sono composti naturali presenti nell’olio d’oliva che hanno dimostrato di possedere numerose proprietà benefiche per la salute umana. Sono noti per le loro proprietà antiossidanti, che aiutano a combattere i danni causati dai radicali liberi nel corpo. Inoltre, i polifenoli sono stati associati a potenziali proprietà antitumorali, offrendo una protezione aggiuntiva contro lo sviluppo di alcune forme di cancro.

L’importanza di consumare l’olio PUDDU crudo:

Approfittare appieno dei benefici dei polifenoli dell’olio PUDDU richiede di consumarlo crudo.

Il calore può compromettere le proprietà nutrizionali di questi composti, quindi è consigliabile utilizzarlo come condimento per insalate, verdure o piatti freddi che non richiedono cottura. In questo modo, si può ottenere una vera esplosione di antiossidanti e benefici per la salute.

Oltre a fornire un sapore unico ai nostri piatti, questo delizioso olio extra vergine rappresenta quindi un’opzione salutare per promuovere uno stile di vita equilibrato e un’alimentazione sana.

La bassa acidità degli acidi grassi e il valore straordinario dei polifenoli ne fanno un prodotto di eccellenza. Scegliere di consumare l’olio PUDDU crudo permette di sfruttare appieno i suoi benefici per la salute, garantendo un’ottima dose di antiossidanti e protezione contro i radicali liberi.

Certificazione degli esami chimici

Laboratorio Analisi ADM Cagliari

Per ulteriori informazioni, contattateci o visitate il sito web https://www.oliopuddu.it/

E-mail: [email protected]