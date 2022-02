Nella fredda notte cinese ci ha pensato questo ragazzone nato tra le montagne dell’Alto Adige – dove lo slittino gode di una lunga tradizione seppur non ci siano piste, come nel resto d’Italia – a infiammare l’atmosfera.

Sdraiarsi su uno slittino di carbonio e lanciarsi come un proiettile a oltre 130 chilometri e andare a cogliere una medaglia di bronzo olimpica . Come si fa chiedetelo a Dominik Fischnaller, stupendo terzo nella gara, su quattro estenuanti manche (in Coppa del mondo sono due), dei Giochi olimpici di Pechino. Per l’Italia quella arrivata dallo slittino è la terza medaglia in due giorni dopo gli argenti di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio velocità e della staffetta mista dello short track.

