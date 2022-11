Olbia, un minorenne sorpreso dai Baschi Verdi a giocare alla slot machine: multa pesante al gestore del locale. Nel corso dei controlli svolti ad Olbia, all’interno di un bar vicino ad un istituto scolastico e per questo molto frequentato da giovani, i Baschi Verdi hanno sorpreso un minorenne che giocava alle slot machine, condotta vietata dalla legge con particolare severità. È infatti obbligatorio, per i gestori dei locali che offrono servizi di gioco, accertare l’età degli avventori impedendo ai minori l’utilizzo di apparecchi che offrono vincite in denaro e l’accesso alle aree dedicate al gioco. Il titolare del bar dovrà pagare la sanzione amministrativa elevata dai finanzieri per un importo che va da 5 a 20 mila euro, oltre a dover tenere chiuso l’esercizio per un periodo minimo di 10 giorni. Tale ultima sanzione accessoria sarà irrogata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che potrà estendere la chiusura del locale fino a 30 giorni. Nel settore del gioco pubblico, la Guardia di Finanza tutela i giocatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di alcuna garanzia, salvaguardando le fasce più deboli, prime fra tutte i minori.

