I Funzionari ADM della Sezione Territoriale di Olbia, in sinergia con i militari della Guardia di Finanza, al fine di garantire le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità Europea di organismi nocivi alle persone e alla flora e fauna locale, hanno provveduto, in tre distinte operazioni nell’arco di quattro giorni, al sequestro di oltre Kg. 80 di prodotti alimentari (frutta e verdura varie, carni e frutti di mare essiccati e freschi) privi di etichettatura e della documentazione sanitaria necessaria, parte dei quali, in avanzato stato di decomposizione. Autori degli illeciti sono risultati due cittadini senegalesi ed una egiziana, provenienti dai rispettivi paesi di origine, che intendevano smerciare buona parte dei prodotti in una manifestazione pubblica, prevista nel territorio gallurese. Le merci sequestrate, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento Delegato UE 2019/2122, saranno distrutte per motivi di pubblica sicurezza, in applicazione degli artt. 197 e 198 del Re UE n. 9.

