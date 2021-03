Olbia, parte la corsa alle dosi di vaccino anti Covid avanzato

In fila davanti all’hub ex Audi sperando nella prima somministrazione. E in molti, senza essere over 80 o categorie fragili, ci riescono

OLBIA. Ci sono quelli che ci provano a prescindere e ci sono quelli che, raggiunti da un silenzioso e misterioso tam tam su qualche chat di whatsapp o simili, chiudono l’ufficio in anticipo o mollano il pranzo a metà e si dirigono in tutta fretta verso l’hub vaccinale. Sperano in una dose di Pfizer o Astrazeneca avanzata. Perché, come ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, nominato commissario all’emergenza coronavirus dal governo di Mario Draghi, «se ci sono classi prioritarie che possono ricevere il vaccino bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò chiunque passa va vaccinato. Questo bisogna fare». E nell’hub di Olbia lo fanno, perché gettare via vaccini avanzati e inutilizzabili di lì a poco sarebbe un delitto. Diversi ce l'hanno fatta, senza essere voer 80 o categorie fragili. Il servizio completo sul giornale in edicola e nella versione digitale

Fonte: La Nuova Sardegna