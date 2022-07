Olbia celebra 157/o anniversario delle Capitanerie di porto - Sardegna

La Direzione marittima del Nord Sardegna della Guardia Costiera ha celebrato oggi a Olbia la ricorrenza del 157/o anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto. I festeggiamenti sono iniziati alle 8 con la cerimonia dell'alza bandiera solenne, con cui il direttore marittimo della Sardegna Settentrionale, il capitano di vascello Giovanni Canu, ha reso onore ai militari caduti, con la deposizione di una corona di fiori, benedetta per l'occasione dal cappellano militare, Bastiano Pirino, al Monumento a loro dedicato, sul lungomare Francesco Cossiga, alla presenza delle rappresentanze delle forze di Polizia, dei Comandi Marittimi delle Capitanerie di porto della Sardegna Settentrionale, dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Cerimonia accompagnata dalla Fanfara di Presidio del Comando Marittimo Nord.

Le celebrazioni sono proseguite con un incontro al Museo Archeologico di Olbia, dove il direttore marittimo ha presentato l'attività delle Capitanerie di porto, attraverso una rappresentazione degli specialisti del Corpo ed elencando i risultati conseguiti dal nucleo subacquei, in particolare nell'ambito degli incarichi istituzionali in materia archeologica e ambientale.

A conclusione dell'evento, sono stati assegnati i riconoscimenti al personale militare della Direzione marittima che maggiormente si è distinto nel corso del periodo di Comando. La giornata si è conclusa con l'esibizione della Fanfara di Presidio del Comando Marittimo Nord, nel Corso Umberto I di fronte alla Biblioteca comunale.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna