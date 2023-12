Olbia, arrestato un nigeriano: trasportava oltre 20 ovuli di cocaina

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Olbia, in servizio presso il porto Isola Bianca, hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano di 25 anni per traffico di cocaina.

Nel corso degli specifici controlli previsti allo sbarco delle imbarcazioni, i cani antidroga Betty, Joy, Holiver e Tassa, addestrati nella ricerca di droga e impiegati nel controllo, hanno segnalato il cittadino nigeriano tra i passeggeri in coda agli sbarchi pedonali dalla motonave proveniente da Livorno.

Nonostante l’esito negativo della perquisizione personale, stante la segnalazione dei cani antidroga e l’atteggiamento particolarmente preoccupato del giovane, i conduttori cinofili hanno deciso di accompagnarlo per ulteriori approfondimenti presso l’ospedale di Olbia dove puntuali accertamenti medici hanno permesso di individuare oltre venti “corpi estranei” ingeriti dall’uomo.

Gli ovuli sono poi risultati contenere complessivamente circa 250 grammi di cocaina di altissima qualità che una volta tagliata ed immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare oltre 60.000 euro.

Al termine delle attività, lo straniero è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania che ne ha disposto l’immediato trasferimento presso il carcere di Bancali.