Ok del consiglio comunale alla foresta urbana tra via Roma e piazza Matteotti. Nella storica passeggiata negli ultimi decenni utilizzata impropriamente come parcheggio nascerà un parco-promenade con centinaia di piante e arredato con chioschi e tavoli e da ping pong. Ci saranno anche spazi per i picnic e aree cani. Qualche cambiamento anche sulla viabilità: le corsie lato portici saranno ridotte a due.

L’ok è passato col voto favorevole della maggioranza di centrodestra, mentre l’opposizione ha deciso di astenersi. “Contrariamente a quanto prevedeva il finanziamento non c’è alcun centro intermodale in piazza Matteotti”, ha dichiarato Guido Portoghese, Pd, “si sta salvando il finanziamento mandando avanti solo le opere più semplici”. “Con Zedda piazza Matteotti era un luogo della città in sofferenza e un bivacco di sbandati”, ha dichiarato Truzzu, “mentre ora sarà abbellita e collegata con una passeggiata ombreggiata lungo il fronte mare, com’era alla fine dell’800 quando è stata realizzata”.

Il piano. In via Roma in questa fase è prevista la realizzazione di 3 fasce di parco, attraverso il restringimento della carreggiata e a uno studio attento delle fermate degli autobus.

La prima fascia, su lato portici, accoglierà piazze alberate con varie specie (jacaranda, spino di giuda, albero del rosario), e sotto cui potranno essere collocati dehors e chioschi, tavoli da ping pong, sedute circolari e rastrelliere. Ci sarà anche una grande distesa a prato per il relax e il riposo, protetta da gruppetti di alberi di giuda e le piantagioni esistenti di palme; alcune aree attrezzate per lo sport e il gioco sulla testa verso piazza Ingrao.

Sul fronte verso i portici sono inoltre previste pensiline/pergole per le nuove fermate degli autobus con buganvillee.

Un percorso lineare intermedio attraversa tutta la promenade ed è affiancato da un doppio filare di lecci e attrezzato con l’illuminazione principale e panchine diffuse.

Una terza fascia vede, oltre ad ulteriori piazze ombreggiate dai lecci in corrispondenza delle fermate del tram e alcuni spazi a prato (area sgambamento cani), un sistema di “stanze verdi” dove vengono mantenuti e ricollocati gli altri alberi di giuda e le palme già presenti nel sito, “stanze” che vengono arricchite “con parterre di aromatiche, erbacee perenni e tappezzanti, per un’esperienza immersiva nella ricchezza vegetale del paesaggio sardo e della macchia mediterranea”.

Questa fascia sarà attrezzata con sedute lineari, con tavoli da pic nic e pannelli illustrativi che racconteranno la storia arborea di questo pezzo di città e le specie del nuovo giardino botanico che caratterizzerà il nuovo lungomare.

Sarà garantita la vista del mare dai portici di via Roma e il fronte verso la linea della metroleggera è protetto da una fascia di arbusti, che impedisce l’eventuale attraversamento, consentendo l’accesso alle banchine delle fermate e attraversamenti puntuali in direzione del porto.

