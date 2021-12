Ok all’unanimità al decreto festività, tentativo estremo di frenare i contagi tenendo tutto aperto e non ipotizzando alcuna forma di lockdown. Secondo l’Istituto superiore della sanità, la variante omicron riguarda ormai il 28% dei positivi, che oggi hanno toccato la quota record di 44.595, mai una cifra così alta dall’inizio della pandemia. Come previsto, il green pass a partire dal 1° febbraio 2022 durerà 6 e non più 9 mesi, misura che naturalmente non può entrare in vigore immediatamente per garantire ai cittadini di potersi prenotare e immunizzare. Le mascherine saranno obbligatorie all’aperto anche in zona bianca fino al 31 gennaio, mentre si dovranno indossare le Ffp2 al chiuso e all’aperto per spettacoli ed eventi sportivi ma anche in cinema, teatri, locali di musica dal vivo e per eventi sportivi, sia al chiuso che all’aperto. Lo stesso vale sui mezzi di trasporto (treni, aerei, traghetti ma pure bus, tram e metro e tutto il trasporto pubblico locale). Si valuta la possibilità di calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2, soprattutto per gli studenti. Non si potranno consumare cibo e bevande nei cinema e nei palazzetti dello sport, mentre servirà il super green pass per consumare in ristoranti e bar anche al bancone, mentre a chi ha il green pass da tampone è consentito mangiare solo all’aperto: questa misura sarà in vigore fino al 31 marzo. Niente feste, eventi o concerti fino al 31 gennaio, mentre per passare una serata in discoteca o in un locale da ballo o ancora partecipare a una festa in un qualunque locale aperto al pubblico, servirà il Mega green pass, ovvero le tre dosi di vaccino, mentre chi ne ha due dovrà sottoporsi a tampone, anche per entrare nelle Rsa.

Dal 30 dicembre sarà richiesto il super pass – da vaccino o guarigione – per palestre, piscine, mostre, musei, centri termali e benessere (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, forse anche per le piste da sci. Sarà organizzato uno screening straordinario per il rientro a scuola, anche se resta l’ipotesi di dad dalla seconda media fino al 31 gennaio, mentre non ci saranno limitazioni numeriche per i pranzi in famiglia. Slitta ancora l’obbligo vaccinale per i dipendenti della pubblica amministrazione, mentre dopo il via libera dell’agenzia europea del farmaco la terza dose si potrà fare dopo 4 mesi dalla seconda.

