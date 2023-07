Oggiano presidente associazione comandanti di polizia locale - Notizie

Gabriele Oggiano, comandante della Polizia locale di Sennori, è stato confermato presidente regionale dell'Associazione nazionale Comandanti e Ufficiali Polizia municipale della Sardegna (Ancupm).

L'elezione è arrivata al termine dell'assemblea dei soci della delegazione Sardegna, che si è svolta al Castello dei Doria, a Castelsardo, per il rinnovo del direttivo regionale per il triennio 2023-2025.

Gli altri componenti del direttivo regionale, eletti dall'assemblea, sono: Pier Stefano Pisoni, comandante PL di Ittiri, nominato segretario regionale; Maria Caterina Onida, comandante PL Porto Torres, eletta vicepresidente; in qualità di consiglieri sono stati eletti Giovanni Mannoni, comandante PL Olbia, Giovanni Pischedda, comandante PL San Teodoro, Maria Luisa Masala, comandante PL Sorso, Annalisa Brundu, ufficiale PL Alghero, Giuseppe Usai, ufficiale PL Tempio Pausania, Giovanni Battista Pintus, ex comandate PL Ossi.

Il primo impegno del presidente e del direttivo sarà quello di continuare le interlocuzioni con la Regione Sardegna per la riforma della legge regionale della Polizia Locale, per la quale già nello scorso novembre 2022 l'associazione è stata convocata e ascoltata dalla Prima commissione del Consiglio regionale.





