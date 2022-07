Il giovane aveva la residenza a Zerfaliu e anche lì la notizia del tragico incidente ha destato grande sconcerto e commozione. Gli stessi sentimenti che vive la comunità di Solarussa, dove risiede la mamma. In tanti lo hanno ricordato come un ragazzo assennato e un gran lavoratore.

Podda aveva 28 anni, lavorava in un’azienda agricola e stava proprio rientrando dal lavoro quando è stato investito. In sella alla sua bici si dirigeva a Donigala, dove viveva.

Oggi alle 18 la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo a Solarussa accoglierà per un ultimo saluto familiari e amici di Gian Luca Podda, il giovane investito e ucciso la notte tra martedì e mercoledì mentre percorreva in bicicletta un tratto della Statale 292, nei pressi di Nurachi.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail