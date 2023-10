Oggi i funerali del Tiktoker Mister Pella Pazzo, morto a soli 40 anni

Una vita mostrata sui social senza remore quella del Tiktoker napoletano Lorenzo Della Femine, alias Mister Pella Pazzo. Un malore improvviso lo ha portato via ieri a soli 40 anni e oggi alle 19 saranno celebrati i funerali alla chiesa Maria Santissima Annunziata di Licignano a Casalnuovo di Napoli.

Come riportato da Fanpage, il malore che lo ha colpito, un arresto cardiocircolatorio dopo un ricovero d’urgenza alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, è stato l’ultima fase di una serie di malesseri che il Tiktoker aveva da qualche giorno, probabilmente provocati dai farmaci assunti per labirintite e per i quali stava facendo accertamenti. Padre di 3 figli, è sempre stato molto attivo sui social fino all’ultimo e aveva più di un milione e mezzo di followers.

Lo scorso marzo Della Femine era stato anche al centro di numerose polemiche perché abitava abusivamente in una casa popolare di Casalnuovo, in provincia di Napoli, che poi ha dovuto lasciare.