Oristano

Domande dal 10 al 19 gennaio

L’Aspal, l’Agenzia sarde per le politiche attive del lavoro, segnala alcune opportunità di impiego in provincia di Oristano per gli iscritti alle liste della legge 68.

Un’azienda cerca per la sede di Oristano un aiuto commesso iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei centri per l’impiego di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi.

Sempre nel capoluogo di provincia, un’azienda è alla ricerca di un elettricista impiantista iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei centri per l’impiego di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi.

Un’azienda cerca per le sedi di Villaurbana e Siamanna due ausiliari di vendita, iscritti rispettivamente alle liste della legge 68 articolo 18 e articolo 1 nei centri per l’impiego di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi.

Infine, un’azienda cerca per la sede di Marrubiu un elettricista impiantista iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 in tutti i centri per l’impiego della Sardegna. Il contratto sarà a tempo indeterminato.

Sarà possibile presentare le domande da 10 al 19 gennaio 2022.

Per informazioni relative alle offerte di lavoro contattare il proprio Centro per l’impiego.

Venerdì, 31 dicembre 2021

