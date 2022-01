Terralba

Una con possibile contratto a tempo indeterminato

Un addetto alla contabilità e un aiuto commesso cercansi nel Terralbese. Le due offerte di lavoro sono state segnalate dall’Aspal, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.

L’addetto alla contabilità verrà inserito nell’ufficio contabilità di un’azienda con sede a Marrubiu che si occupa di meccatronica e di revisione di mezzi pesanti. Dovrà occuparsi dell’emissione delle fatture attive sulla base delle schede di lavorazione emesse dall’officina e dagli scarichi di magazzino.

Si occuperà inoltre della registrazione delle fatture passive, quadratura banca, liquidazione iva e altri adempimenti amministrativi e fiscali in collaborazione con i consulenti aziendali. Oltre che la competenza in materia, dovrà avere propensione al lavoro in team, perché collaborerà con i colleghi del medesimo ufficio e con i colleghi gli altri uffici e funzioni aziendali.

In base all’esperienza del candidato, l’azienda valuterà se assumere la risorsa a tempo indeterminato o se passare prima da un contratto a tempo determinato, con la possibilità di trasformazione. L’annuncio ha validità sino al 10 febbraio.

Per candidarsi è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio centro per l’impiego di iscrizione.

L’altra offerta di lavoro è riservata, invece, agli iscritti alle liste della legge 68 articolo 1 nei centri per l’impiego di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba.

Nello specifico, un’azienda cerca per la sede di Terralba un aiuto commesso. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 20 al 31 gennaio. Info nel centro per l’impiego di appartenenza.

Venerdì, 14 gennaio 2022

