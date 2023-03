Offerta di lavoro da un negozio con possibilità di inserimento stabile: ultimo giorno per rispondere

Terralba

Le informazioni utili

Un’azienda di Terralba operante nel commercio al dettaglio di prodotti di cartoleria e di ufficio cerca una/un tirocinante da formare al fine di un inserimento stabile in organico.

L’inserimento avverrà attraverso la formazione in diverse mansioni: accoglienza e servizio al cliente (vendita di beni materiali, fotocopie e così via); ricevimento della merce in entrata e verifica della corrispondenza dei colli materiali con i documenti di accompagnamento della stessa; sistemazione in magazzino; allestimento e riordino degli scafali espositivi.

Non è richiesta esperienza pregressa ma serietà, affidabilità, precisione e predisposizione alla formazione. Sono essenziali ottime competenze nell’utilizzo del pc e nella gestione del pacchetto Office e della posta elettronica; predisposizione ai rapporti interpersonali; orientamento al cliente e capacità di lavorare all’interno di un team.

L’azienda ha estrema necessità di una figura da inserire in modo stabile in organico, procederà quindi all’assunzione al termine del periodo di formazione.

Tempo fino a oggi 18 marzo per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina .

E’ possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link .

Sabato, 11 marzo 2023