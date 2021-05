Offerta di lavoro da Terralba

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni ci si può rivolgere al proprio CPI di iscrizione.

Il candidato ricercato dovrà occuparsi della pasticceria nella veste di responsabile. Dovrà quindi essere esperto nelle preparazioni di pasticceria dolce, fresca e salata e possedere completa autonomia della linea di produzione e dell’intero laboratorio. Per questo motivo, sono necessarie competenze nell’utilizzo di attrezzature tecnologicamente avanzate come: termolievitazione; abbattitore; precotture; cuocicrema e temperatore cioccolato.

A Terralba, possibilità di impiego per un cuoco pasticcere. In particolare, la figura richiesta è quella di responsabile di pasticceria. Si offre contratto a tempo determinato.

Fonte: Link Oristano

