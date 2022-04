San Nicolò d’Arcidano

Le informazioni utili per la candidatura

A San Nicolò d’Arcidano possibilità di impiego in un’azienda per un elettricista per impianti esterni e interni nelle costruzioni. Si offre contratto a tempo determinato, ma l’obiettivo è un inserimento a tempo indeterminato.

Il candidato ricercato deve essere esperto nella realizzazione e installazione di impianti, quadri e apparecchi elettrici in abitazioni e in edifici industriali, si occuperà inoltre della riparazione e manutenzione degli stessi.

Si cerca una persona seria e motivata, in grado di portare avanti il lavoro in autonomia e secondo i tempi previsti, che conosca i materiali e le procedure proprie della figura professionale con la quale verrà inserita e che sia orientato alla formazione e all’aggiornamento costante. Tra i requisiti richiesti, sufficiente esperienza che consenta lo svolgimento del lavoro in autonomia.

Per l’annuncio completo cliccare qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Sabato, 9 aprile 2022