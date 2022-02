Offerta di lavoro ad Arborea nel settore turistico, possibilità di un tempo indeterminato

Arborea Le informazioni utili La società Cooperativa Lugori di Arborea, che opera nel settore turistico, è alla ricerca di un addetto/a allo sportello informazioni da inserire nel proprio organico. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di estendere a tempo indeterminato. La figura avrà il compito di dare informazioni logistiche e territoriali ai turisti e si occuperà della vendita di attività del settore (via terra, via mare, via cavallo, spa e così via).

Tra i requisisti richiesti, esperienza lavorativa pregressa come venditore/trice; conoscenza della lingua inglese ed eventualmente anche di quella francese e/o tedesca e infine, buone capacità relazionali. L’annuncio completo qui

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, andare nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Sabato, 26 febbraio 2022

Fonte: Link Oristano