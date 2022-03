Arborea

Proposto un contratto a tempo determinato con possibilità di conferma

Ad Arborea si cerca un carrozziere da inserire in una grossa carrozzeria che si occupa oltre che di autovetture anche dei mezzi pesanti di imprese di grandi dimensioni delle quali gestiscono l’intero parco macchine.

Si offre contratto a tempo determinato. L’azienda mira però ad un inserimento stabile in organico, il tempo determinato è quindi funzionale alla conoscenza reciproca e alla valutazione delle competenze.

Il candidato deve avere le competenze necessarie per svolgere le mansioni proprie del carrozziere, a titolo esemplificativo deve occuparsi di: check-up carrozzeria e telaio del veicolo per la verifica dell’entità del danno; smontaggio parti di veicolo danneggiate; riparazione ammaccature o sostituzione parti danneggiate; raddrizzatura e livellamento del telaio e della scocca; rimontaggio e riassemblaggio componenti e parti accessorie della carrozzeria; ripristino vetri e allestimento interno ed esterno dell’abitacolo; stuccare e carteggiare la carrozzeria; verniciatura in cabina forno; opere di finitura, lucidatura e così via.

Per l’annuncio completo, cliccare qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

