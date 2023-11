Offende la memoria di Giulia Cecchettin e riprende il marito: lui la picchia e la accoltella

Il dramma della giovane e dolce Giulia Cecchettin ha scosso le coscienze di tutti da giorni. Una notizia che fa parlare tutti, coppie, genitori, famiglie e figli. Questo è accaduto anche nella casa di una coppia di Portogruaro, vicino Pordenone. I fatti risalgono a lunedì sera, quando al tg parlano proprio della tragedia della 22enne veneta. Il marito commenta dicendo alla moglie : “Ehhh chissà che cosa aveva combinato”, che replica sconvolta: “Ma che cosa stai dicendo… parli da criminale”. Alla frase scioccante segue una reazione a dir poco sconcertante: infatti, prima prende a pugni la moglie e poi la colpisce con un coltello, che per fortuna trova ostacolo nel maglione e non penetra, anche grazie alla punta arrotondata. A questa buona sorte si aggiunge la prontezza del bimbo della coppia, che sfortunatamente era in casa ma è riuscito ad allertare le forze dell’ordine.